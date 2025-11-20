Как Евросоюз облегчает Big Tech доступ к частным данным для обучения ИИ

В среду, 19 ноября, Европейская комиссия представила масштабные изменения в цифровой регламент Европы, которые, по словам критиков, могут дать крупным технологическим компаниям более легкий доступ к персональным данным и ослабить защиту конфиденциальности, действующую в течение последних двух десятилетий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Пакет Digital Omnibus предусматривает отсрочку строгих правил по искусственному интеллекту до конца 2027 года, упрощение правил доступа к данным для использования больших наборов данных – включая чувствительную медицинскую и биометрическую информацию – для обучения ИИ без явного согласия, а также меры по сокращению бюрократии для бизнеса.

Представители комиссии уверяют, что изменения, которые еще должны быть одобрены странами ЕС и Европейским парламентом, сохранят строгие стандарты конфиденциальности в регионе, несмотря на предостережения общественных организаций, что они предпочитают интересы крупных технологических компаний.

Отсрочка применения правил для " высокорискового AI " к 2027 году

Компании, использующие так называемые "высокорисковые" системы искусственного интеллекта, получат дополнительные 16 месяцев до вступления в силу более строгих правил, отодвигая их с августа 2026 года на декабрь 2027 года.

"Высокорисковый AI" относится к применению в сфере правоохранительных органов, образования, юстиции, убежища и иммиграции, государственных услуг, управления персоналом, критической инфраструктуры (вода, газ, электричество) и использования биометрических данных.

Доступ технологических компаний к персональным данным будет упрощен

Еврокомиссия стремится уточнить, когда данные перестают считаться "персональными" в соответствии с законодательством о конфиденциальности, что может облегчить использование анонимной информации граждан ЕС для обучения ИИ без явного согласия.

Согласно предложению, информация, которая была анонимизирована, не будет считаться персональными данными, если обрабатывающая ее организация не имеет возможности идентифицировать лицо, к которому оно принадлежит.

При обучении ИИ компании могут использовать большие наборы данных, даже если они содержат чувствительную персональную информацию, такую как медицинские или биометрические данные, при условии, что они прилагают разумные усилия для ее удаления.