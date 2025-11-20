Як Євросоюз полегшує Big Tech доступ до приватних даних для навчання ШІ

У середу, 19 листопада, Європейська комісія представила масштабні зміни до цифрового регламенту Європи, які, за словами критиків, можуть дати великим технологічним компаніям легший доступ до персональних даних і послабити захист приватності, який діє протягом останніх двох десятиліть.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Пакет Digital Omnibus передбачає відтермінування суворих правил щодо штучного інтелекту до кінця 2027 року, спрощення правил доступу до даних для використання великих наборів даних – включно з чутливою медичною та біометричною інформацією – для навчання ШІ без явної згоди, а також заходи зі скорочення бюрократії для бізнесу.

Представники комісії запевняють, що зміни, які ще мають бути схвалені країнами ЄС та Європейським парламентом, збережуть суворі стандарти приватності в регіоні, попри застереження громадських організацій, що вони надають перевагу інтересам великих технологічних компаній.

Відтермінування застосування правил для " високоризикового AI " до 2027 року

Компанії, що використовують так звані "високоризикові" системи штучного інтелекту, отримають додаткові 16 місяців до набрання чинності більш суворих правил, відсуваючи їх з серпня 2026 року на грудень 2027 року.

"Високоризиковий AI" стосується застосування у сфері правоохоронних органів, освіти, юстиції, притулку та імміграції, державних послуг, управління персоналом, критичної інфраструктури (вода, газ, електрика) та використання біометричних даних.

Доступ технологічних компаній до персональних даних буде спрощено

Єврокомісія прагне уточнити, коли дані перестають вважатися "персональними" відповідно до законодавства про приватність, що може полегшити використання анонімної інформації громадян ЄС для навчання ШІ без явної згоди.

Згідно з пропозицією, інформація, яка була анонімізована, не вважатиметься персональними даними, якщо організація, що її обробляє, не має можливості ідентифікувати особу, до якої вона належить.

Під час навчання ШІ компанії зможуть використовувати великі набори даних, навіть якщо вони містять чутливу персональну інформацію, таку як медичні або біометричні дані, за умови, що вони докладають розумні зусилля для її видалення.