Как правильно вложить деньги в криптовалюту и "не прогореть" — советы эксперта

Инвестиции в криптовалюту — это не быстрый способ разбогатеть, а долгосрочная и системная работа. Вкладывая деньги можно как получить прибыль, так и быстро все потерять, ведь спрогнозировать движение курса почти невозможно.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказал Михаил Пацан, эксперт в сфере криптовалют и новейших технологий, основатель Web3-университета Learn to Earn Global в своем интервью.

Однако, по его словам, есть и проверенные и эффективные стратегии DCA (Dollar Cost Averaging). Это когда инвестор определяет сумму и вкладывает ее по частям.

"Например, вы решили до конца года вложить $6000 в биткоин и ежемесячно покупайте на $1000, независимо от курса. Так вы накопите актив, а дальше забудьте о нем на три года. И с высокой вероятностью заработаете", — говорит эксперт.

Еще одно правило – вовремя фиксировать прибыль. Если цена актива выросла в 3-5 раз, следует продавать. В качестве примера Пацан напоминает, что в 2022 году биткоин стоил $16–25 тысяч, а сейчас его цена в четыре раза выше.

Для тех, кто хочет держать деньги в "цифровом формате", лучшим вариантом Михаил Пацан называет стейблкоины USDT или USDC. В стейкинге они могут приносить около 12% годовых в долларах.

Кроме криптовалюты специалист советует обращать внимание и на более консервативные инструменты.

"Если у вас деньги в гривнах и вы хотите максимально безопасно сохранить их стоимость - берите ОВГЗ. Сегодня они дают около 17% годовых. Это очень хорошая ставка, хотя со временем она может уменьшиться. Если в долларах - обратите внимание на американские Treasuries. Это тоже государственные облигации, и их доходность на уровне 4,5-5% годовых", — советует Пацан.

Кроме этого, по его словам, стабильным активом остается земля, хотя и менее ликвидная, чем облигации или крипта, но арендная плата всегда растет вместе с инфляцией.

Относительно минимальной суммы для старта Пацан отмечает: важна не сумма, а цель — накопить капитал или сохранить наличные деньги.

"Начать можно даже с небольших денег: например, тысячу гривен в месяц стоит вкладывать в облигации, а в крипте стартовать можно с 10 долларов. Но чтобы реально заработать, нужны гораздо большие суммы", — считает он.

В то же время эксперт предостерегает от чрезмерного риска. Опыт инвестора в одной сфере не означает "зеленый свет" для вложений в другие инструменты. Главное правило – инвестировать в то, что вы хорошо понимаете.

"Можно быть крутым в логистике, но прогореть на фондовом рынке, потому что это совсем другая история с другими правилами", - отмечает эксперт.

По его словам, особенно опасны для начинающих фьючерсы, опционы или деривативы: без глубокой подготовки и знаний они скорее съедят капитал, чем принесут прибыль.

Напомним, что парламент принял в первом чтении законопроект, который должен урегулировать обращение цифровых активов в Украине. Приверженцы решения считают, что это поможет создать прозрачные правила для бизнеса и привлечь инвестиции. Критики же подчеркивают, что принятие закона во время войны может быть преждевременным и несет экономические риски.