Як правильно вкласти гроші у криптовалюту і "не прогоріти" – поради експерта

Інвестиції у криптовалюту — це не швидкий спосіб розбагатіти, а довгострокова та системна робота. Вкладаючи гроші, можна як отримати прибуток, так і швидко все втратити, адже спрогнозувати рух курсу майже неможливо.

Як повідомляє Delo.ua, про це розповів Михайло Пацан, експерт у сфері криптовалют і новітніх технологій, засновник Web3-університету Learn to Earn Global у своєму інтерв’ю.

Однак, за його словами, є й перевірені та ефективні стратегії — DCA (Dollar Cost Averaging). Це коли інвестор визначає суму та вкладає її частинами.

"Наприклад, ви вирішили до кінця року вкласти $6000 у біткоїн і щомісяця купуйте на $1000, незалежно від курсу. Так ви накопичите актив, а далі забудьте про нього на три роки. І з високою ймовірністю заробите", — говорить експерт.

Ще одне правило — вчасно фіксувати прибуток. Якщо ціна активу зросла у 3–5 разів, варто продавати. Як приклад, Пацан нагадує, що у 2022 роки біткоїн коштував $16–25 тисяч, а зараз його ціна у чотири рази вища.

Для тих, хто хоче тримати гроші в "цифровому форматі" найкращим варіантом Михайло Пацан називає стейблкоїни USDT чи USDC. У стейкінгу вони можуть приносити близько 12% річних у доларах.

Окрім криптовалюти фахівець радить звертати увагу й на більш консервативні інструменти.

“Якщо у вас гроші у гривнях і ви хочете максимально безпечно зберегти їхню вартість — беріть ОВДП. Сьогодні вони дають близько 17% річних. Це дуже хороша ставка, хоча з часом вона може зменшитися. Якщо у доларах — зверніть увагу на американські Treasuries. Це теж державні облігації, і їхня прибутковість на рівні 4,5–5% річних”, — радить Пацан.

Окрім цього, за його словами, стабільним активом залишається земля, яка хоч і менш ліквідна, ніж облігації чи крипта, але орендна плата завжди зростає разом з інфляцією.

Щодо мінімальної суми для старту, Пацан наголошує: важлива не сума, а ціль — накопичити капітал чи зберегти наявні гроші

“Почати можна навіть із невеликих грошей: наприклад, тисячу гривень на місяць варто вкладати в облігації, а у крипті стартувати можна з 10 доларів. Але щоб реально заробити, потрібні значно більші суми”, — вважає він.

Водночас експерт застерігає від надмірного ризику. Досвід інвестора в одній сфері не означає "зелене світло" для вкладень в інші інструменти. Головне правило — інвестувати у те, що ви добре розумієте.

"Можна бути крутим у логістиці, але прогоріти на фондовому ринку, бо це зовсім інша історія з іншими правилами", — наголошує експерт.

За його словами, особливо небезпечні для початківців ф’ючерси, опціони чи деривативи: без глибокої підготовки і знань вони швидше "з’їдять" капітал, ніж принесуть прибуток.

