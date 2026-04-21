Как "Укрнафта" автоматизирует ремонт своего оборудования: детали нового ИТ-проекта

АО "Укрнафта" приступило к практическому внедрению корпоративной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект направлен на создание единой электронной среды для мониторинга производственных активов. Новая система позволяет отслеживать полный путь оборудования – от первичного учета до детального анализа затрат на его содержание.

Фактически речь идет о создании "цифрового двойника", позволяющего более точно планировать работы, прогнозировать затраты и более эффективно использовать ресурсы.

Одно из ключевых направлений – формирование единой базы оборудования. Уже идентифицировано около 47 тысяч основных средств, из которых 39 тысяч (более 80%) загружены в систему.

В компании отмечено, создано около 8 тысяч объектов ремонта, унифицировано более 150 типов оборудования (более 4800 моделей), загружено более 7 тысяч единиц технической документации.

Для каждого объекта формируется цифровой паспорт с полной историей ремонтов, дефектов, простоев и перемещений.

Важной частью цифровизации стало создание нормативной базы, содержащей более 10 тысяч технологических карт. В них четко прописаны нормы трудозатрат, необходимый инструментарий и требования к квалификации персонала. Система полностью интегрирована с ERP-платформой компании.

Это позволяет в автоматическом режиме формировать заявки на закупку запчастей и осуществлять прозрачный финансовый контроль на каждом этапе выполнения работ от выявления неисправности до финального отчета о расходах.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что "Укрнафта" расширяет сеть АЗК до 700 комплексов и запускает ребрендинг.