Як "Укрнафта" автоматизує ремонти свого обладнання: деталі нового ІТ-проєкту

АТ "Укрнафта" розпочала практичне впровадження корпоративної системи управління технічним обслуговуванням та ремонтами (ТОіР).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Проєкт спрямований на створення єдиного електронного середовища для моніторингу виробничих активів. Нова система дозволяє відстежувати повний шлях обладнання — від первинного обліку до детального аналізу витрат на його утримання.

Фактично йдеться про створення "цифрового двійника", який дозволяє більш точно планувати роботи, прогнозувати витрати та ефективніше використовувати ресурси.

Один із ключових напрямів — формування єдиної бази обладнання. Уже ідентифіковано близько 47 тисяч основних засобів, з яких 39 тисяч (більше 80%) завантажено до системи.

В компанії зазначено, створено близько 8 тисяч об’єктів ремонту, уніфіковано понад 150 типів обладнання (більше 4800 моделей), завантажено понад 7 тисяч одиниць технічної документації.

Для кожного об’єкта формується цифровий паспорт із повною історією ремонтів, дефектів, простоїв і переміщень.

Важливою частиною цифровізації стало створення нормативної бази, яка містить понад 10 тисяч технологічних карт. У них чітко прописані норми трудовитрат, необхідний інструментарій та вимоги до кваліфікації персоналу. Система повністю інтегрована з ERP-платформою компанії.

Це дозволяє в автоматичному режимі формувати заявки на закупівлю запчастин та здійснювати прозорий фінансовий контроль на кожному етапі виконання робіт — від виявлення несправності до фінального звіту про витрати.

Система інтегрована з ERP, що забезпечує прозорий фінансовий облік ремонтів і контроль витрат на кожному етапі.

