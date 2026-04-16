Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Контракт на п’ять років: "Укрнафта" шукає перевізників пального для власної мережі АЗК

АЗС Укрнафта
АТ "Укрнафта" оголосило тендер на автомобільні перевезення світлих нафтопродуктів для власних АЗК. Причиною закупівлі стало розширення мережі заправок та збільшення обсягів продажу пального. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Перевізникам пропонують укласти довгострокові договори терміном до 5 років.

Умови співпраці наступні:

  • гарантований плановий пробіг — 8000 км на місяць на один транспортний засіб; 
  • стабільні маршрути перевезень по території України; 
  • прозорий механізм формування тарифу з урахуванням ринкових змін вартості пального, заробітної плати та інфляційних показників; 
  • своєчасна оплата відповідно до умов договору.

Крім того, формат партнерства дозволяє учасникам планувати інвестиції в автопарк, зокрема передбачено можливість фінансування придбання нових транспортних засобів.

Закупівля проходить у два етапи: кваліфікаційний відбір та ціновий аукціон. Подати пропозиції можна до 3 травня 2026 року через платформу Zakupivli.pro. Основними перевагами для партнерів визначено своєчасну оплату та прозорі умови розрахунків.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що "Укрнафта" розширює мережу АЗК до 700 комплексів і запускає ребрендинг.

Автор:
Тетяна Ковальчук