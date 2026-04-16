Контракт на п’ять років: "Укрнафта" шукає перевізників пального для власної мережі АЗК

АТ "Укрнафта" оголосило тендер на автомобільні перевезення світлих нафтопродуктів для власних АЗК. Причиною закупівлі стало розширення мережі заправок та збільшення обсягів продажу пального.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Перевізникам пропонують укласти довгострокові договори терміном до 5 років.

Умови співпраці наступні:

гарантований плановий пробіг — 8000 км на місяць на один транспортний засіб;

стабільні маршрути перевезень по території України;

прозорий механізм формування тарифу з урахуванням ринкових змін вартості пального, заробітної плати та інфляційних показників;

своєчасна оплата відповідно до умов договору.

Крім того, формат партнерства дозволяє учасникам планувати інвестиції в автопарк, зокрема передбачено можливість фінансування придбання нових транспортних засобів.

Закупівля проходить у два етапи: кваліфікаційний відбір та ціновий аукціон. Подати пропозиції можна до 3 травня 2026 року через платформу Zakupivli.pro. Основними перевагами для партнерів визначено своєчасну оплату та прозорі умови розрахунків.

