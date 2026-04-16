Контракт на пять лет: "Укрнафта" ищет перевозчиков горючего для собственной сети АЗК

АО "Укрнафта" объявило тендер на автомобильные перевозки светлых нефтепродуктов для собственных АЗК. Причиной закупки стало расширение сети заправок и увеличение продаж топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Перевозчикам предлагают заключить долгосрочные договоры на срок до 5 лет.

Условия сотрудничества следующие:

гарантированный плановый пробег – 8000 км в месяц на одно транспортное средство;

стабильные маршруты перевозок по территории Украины;

прозрачный механизм формирования тарифа с учетом рыночных изменений стоимости горючего, заработной платы и инфляционных показателей;

своевременная оплата в соответствии с условиями договора.

Кроме того, формат партнерства позволяет участникам планировать инвестиции в автопарк, в частности, предусмотрена возможность финансирования приобретения новых транспортных средств.

Закупка происходит в два этапа: квалификационный отбор и ценовой аукцион. Подать предложения можно до 3 мая 2026 через платформу Zakúpivli.pro. Основными преимуществами для партнеров определена своевременная оплата и прозрачные условия расчетов.

