KAN Development снизил темпы строительства на треть
2025 стал для KAN Development одним из самых успешных за последние годы, несмотря на общее снижение темпов строительства на 35%. Компания ввела в эксплуатацию четыре жилых дома в двух комплексах и стартовала с самым масштабным проектом жилого комплекса в центре Киева.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу девелопера.
В ЖК "Файна Таун" введено три дома общей площадью 23 317 кв. м, включающий 256 квартир, 21 паркоместо и 817 кв. м коммерческих помещений.
В ЖК "Республика" готов к заселению один дом площадью 28 561 кв. м, что включает 314 квартир и 716 кв. м коммерческих помещений.
Также, в 2025 году стартовало строительство ЖК "Биоритм". В пресс-службе девелопера сообщают, что за последние четыре года в Киеве не запускали столь масштабные девелоперские проекты. Первое здание уже начато, и открыты продажи. Спрос уже превышает ожидания компании.
По итогам 2025 более 570 семей получили ключи от новых квартир, введено более 50 тыс. кв. м жилья. В то же время, это меньше, чем в 2024 году: тогда девелопер ввел в эксплуатацию 870 квартир.
Планы на 2026 год
На 2026 год планируется ввести как минимум 681 квартиру, без учета ЖК "Биоритм", для которого точное количество квартир еще не объявлено.
- ЖК "Файна Таун": ввод трех домов площадью 27 892 кв. м, 319 квартир и 1125 кв. м коммерческих помещений.
- ЖК "Республика": два дома площадью 30 466 кв. м, 362 квартиры и 600 кв. м коммерческих помещений, а также первая очередь средней школы общей площадью 10261 кв. м
Напомним, в Украине вырос спрос на автономные и высокотехнологичные проекты: люди готовы инвестировать в энергоэффективное жилье.