KAN Development снизил темпы строительства на треть

2025 стал для KAN Development одним из самых успешных за последние годы, несмотря на общее снижение темпов строительства на 35%. Компания ввела в эксплуатацию четыре жилых дома в двух комплексах и стартовала с самым масштабным проектом жилого комплекса в центре Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу девелопера.

В ЖК "Файна Таун" введено три дома общей площадью 23 317 кв. м, включающий 256 квартир, 21 паркоместо и 817 кв. м коммерческих помещений.

В ЖК "Республика" готов к заселению один дом площадью 28 561 кв. м, что включает 314 квартир и 716 кв. м коммерческих помещений.

Также, в 2025 году стартовало строительство ЖК "Биоритм". В пресс-службе девелопера сообщают, что за последние четыре года в Киеве не запускали столь масштабные девелоперские проекты. Первое здание уже начато, и открыты продажи. Спрос уже превышает ожидания компании.

По итогам 2025 более 570 семей получили ключи от новых квартир, введено более 50 тыс. кв. м жилья. В то же время, это меньше, чем в 2024 году: тогда девелопер ввел в эксплуатацию 870 квартир.

Планы на 2026 год

На 2026 год планируется ввести как минимум 681 квартиру, без учета ЖК "Биоритм", для которого точное количество квартир еще не объявлено.

ЖК "Файна Таун": ввод трех домов площадью 27 892 кв. м, 319 квартир и 1125 кв. м коммерческих помещений.

ЖК "Республика": два дома площадью 30 466 кв. м, 362 квартиры и 600 кв. м коммерческих помещений, а также первая очередь средней школы общей площадью 10261 кв. м

