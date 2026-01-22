Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

KAN Development знизив темпи будівництва на третину

будинок житловий комплекс двір новобудова
У 2026 році компанія планує ввести в експлутацію більше квартир, ніж у попередньому / Freepik

2025 рік став для KAN Development одним із найуспішніших за останні роки, попри загальне зниження темпів будівництва на 35%. Компанія ввела в експлуатацію чотири житлові будинки у двох комплексах та стартувала з наймасштабнішим проєктом житлового комплексу в центрі Києва. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прес-службу девелопера.

У ЖК “Файна Таун” введено три будинки загальною площею 23 317 кв. м, що включає 256 квартир, 21 паркомісце та 817 кв. м комерційних приміщень. 

У ЖК “Республіка” готовий до заселення один будинок площею 28 561 кв. м, що включає 314 квартир та 716 кв. м комерційних приміщень. 

Також, у 2025 році стартувало будівництво ЖК “Біоритм”. У прес-службі девелопера повідомляють, що за останні чотири роки в Києві не запускали такі масштабні девелоперські проєкти. Перший будинок уже розпочато, і відкрито продажі. Зазначається, що попит вже перевищує очікування компанії.

За підсумками 2025 року понад 570 родин отримали ключі від нових квартир, введено більше 50 тис. кв. м житла. Водночас це менше, ніж у 2024 році: тоді девелопер ввів в експлуатацію 870 квартир. 

Плани на 2026 рік

На 2026 рік планується ввести щонайменше 681 квартиру, без урахування ЖК “Біоритм”, для якого точна кількість квартир ще не оголошена.

  • ЖК “Файна Таун”: введення трьох будинків площею 27 892 кв. м, 319 квартир та 1 125 кв. м комерційних приміщень.
  • ЖК “Республіка”: два будинки площею 30 466 кв. м, 362 квартири та 600 кв. м комерційних приміщень, а також перша черга середньої школи загальною площею 10 261 кв. м

Нагадаємо, в Україні збільшився попит на автономні та високотехнологічні проєкти: люди готові інвестувати в енергоефективне житло. 

Автор:
Ярослава Тюпка