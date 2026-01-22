KAN Development знизив темпи будівництва на третину

2025 рік став для KAN Development одним із найуспішніших за останні роки, попри загальне зниження темпів будівництва на 35%. Компанія ввела в експлуатацію чотири житлові будинки у двох комплексах та стартувала з наймасштабнішим проєктом житлового комплексу в центрі Києва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прес-службу девелопера.

У ЖК “Файна Таун” введено три будинки загальною площею 23 317 кв. м, що включає 256 квартир, 21 паркомісце та 817 кв. м комерційних приміщень.

У ЖК “Республіка” готовий до заселення один будинок площею 28 561 кв. м, що включає 314 квартир та 716 кв. м комерційних приміщень.

Також, у 2025 році стартувало будівництво ЖК “Біоритм”. У прес-службі девелопера повідомляють, що за останні чотири роки в Києві не запускали такі масштабні девелоперські проєкти. Перший будинок уже розпочато, і відкрито продажі. Зазначається, що попит вже перевищує очікування компанії.

За підсумками 2025 року понад 570 родин отримали ключі від нових квартир, введено більше 50 тис. кв. м житла. Водночас це менше, ніж у 2024 році: тоді девелопер ввів в експлуатацію 870 квартир.

Плани на 2026 рік

На 2026 рік планується ввести щонайменше 681 квартиру, без урахування ЖК “Біоритм”, для якого точна кількість квартир ще не оголошена.

ЖК “Файна Таун”: введення трьох будинків площею 27 892 кв. м, 319 квартир та 1 125 кв. м комерційних приміщень.

ЖК “Республіка”: два будинки площею 30 466 кв. м, 362 квартири та 600 кв. м комерційних приміщень, а також перша черга середньої школи загальною площею 10 261 кв. м

