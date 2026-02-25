Канада дополнительно выделяет 12,4 млн. евро в поддержку энергетики Украины

Канада направляет дополнительные 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины для закупки оборудования, что поможет восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Новый взнос в размере 12,4 млн. евро будет использован для закупки и поставки энергетического оборудования украинским компаниям, что обеспечит быстрое возобновление генерации и сетей после атак.

Министр энергетики Денис Шмигаль поблагодарил правительство Канады за последовательную поддержку, отметив, что такая помощь позволяет оперативно восстанавливать энергосистему и готовиться к следующим отопительным сезонам.

Общий объем помощи Канады украинской энергетике уже составляет 44,6 млн. евро. Помощь Канады является частью международной поддержки Украины в укреплении энергетической устойчивости и обеспечении непрерывного функционирования критической инфраструктуры.

Европейская комиссия объявила новый пакет энергетической поддержки Украины в размере 100 млн евро, а также подготовила план на зиму 2026-2027 годов, который предусматривает еще 920 млн евро на стабилизацию энергосистемы, ремонт сетей и ТЭЦ.