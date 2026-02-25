Канада додатково виділяє 12,4 млн євро на підтримку енергетики України

Канада спрямовує додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі обладнання, що допоможе відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Новий внесок у розмірі 12,4 млн євро буде використано для закупівлі та постачання енергетичного обладнання українським компаніям, що забезпечить швидке відновлення генерації та мереж після атак.

Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував уряду Канади за послідовну підтримку, зазначивши, що така допомога дозволяє оперативно відновлювати енергосистему та готуватися до наступних опалювальних сезонів.

Загальний обсяг допомоги Канади українській енергетиці вже становить 44,6 млн євро. Допомога Канади є частиною міжнародної підтримки України у зміцненні енергетичної стійкості та забезпеченні безперервного функціонування критичної інфраструктури.

Додамо, Європейська комісія оголосила новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро, а також підготувала план на зиму 2026–2027 років, який передбачає ще 920 млн євро на стабілізацію енергосистеми, ремонт мереж і ТЕЦ.