Австралія надала Україні ще 6 млн євро на підтримку енергетики

Україна отримала 6 млн євро грантової допомоги від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії для Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок Австралії до Фонду зріс до 24,5 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб енергосектору з урахуванням актуальних викликів енергетичної безпеки", — повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За рахунок попередніх внесків Австралії вже закуплено трансформатори різної потужності, комплектні трансформаторні підстанції, автотрансформатори, мікропроцесорні термінали релейного захисту та інше енергетичне обладнання для забезпечення надійності магістральних і розподільних мереж, відновлення та посилення енергетичної інфраструктури.

Додамо, міжнародні партнери продовжують посилювати стійкість української енергосистеми. Лише за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.