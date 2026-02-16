Австралия выделила Украине еще 6 млн евро в поддержку энергетики

Украина получила 6 млн. евро грантовой помощи от Министерства иностранных дел и торговли Австралии для Фонда поддержки энергетики Украины. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд возрос до 24,5 млн. евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

"Средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей энергосектора с учетом актуальных вызовов энергетической безопасности", - сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

За счет предварительных взносов Австралии уже закуплены трансформаторы разной мощности, комплектные трансформаторные подстанции, автотрансформаторы, микропроцессорные терминалы релейной защиты и другое энергетическое оборудование для обеспечения надежности магистральных и распределительных сетей, восстановление и усиление энергетической инфраструктуры.

Добавим, что международные партнеры продолжают усиливать устойчивость украинской энергосистемы. Только за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.