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Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2026 года
Продолжается 1612-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июля 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 93 авиационных ударов, во время которых сбросил 308 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 463 дрона-камикадзе и совершили 3230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем, один пункт управления беспилотным летательным аппаратом и один состав материально-технического обеспечения противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска, Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлении Домашнего.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где враг пятнадцать раз атаковал в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлении Новоселовки.
На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлениях Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении кафиры четыре раза атаковали в направлениях Юрковки, Привольного, Никифоровки и Маркового. На Константиновском направлении зафиксировано шестнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Николайполья.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Родинского, а также совершал штурмы в направлениях Дорожного, Новогришиного, Васильевки, Котлиного, Новопавловки, Ганновки, Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Гришиного, Мирного и Удачного.
На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Новогеоргиевка, Александроград, Калиновское и Рыбное. На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Елена Константиновки, Косовцева, Железнодорожного, Горького, Воздвижовки, Доброполья, Цветочного и Староукраинки.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Щербаков, Степного и Приморского. На Приднепровском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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