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Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 85 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього.

Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового.На Костянтинівському напрямку зафіксовано шістнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Родинського, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Новогеоргіївка, Олександроград, Калинівське та Рибне.На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Оленокостянтинівки, Косівцевого, Залізничного, Гіркого, Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Щербаків, Степового та Приморського.На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько