Карта боевых действий в Украине на 25 августа 2026 года

Продолжается 1644-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 234 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9641 дрон-камикадзе и произвели 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 83 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Кореньок, Рыжевка, Товстодубово, Уланово, Волфине, Будки, Шпиль, Рогизное, Кучеривка, Бессалевка, Винторовка, Гаврилова Слобода, Стариковое, Атинское, Вовков области; Янжуловка, Богданово и Клюсы Черниговской области. Авиаудары подверглись Толстодубову.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь боевых столкновений.. В то же время агрессор произвел 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из них - с применением РСЗО. Также противник нанес один авиаудар, применив два КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Старица, Радьковка и Зарубинка.

На Купянском направлении произошло одно наступательное действие врага в сторону Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новоселовка, Диброва, Дробышево и неподалеку от Ольговки.

На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Диброва, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательные действия не производили.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Грузское и в сторону населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.

Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Свободное, Новоалександровка, Сергеевка, Муравка, Новопавловка и в районе Родинского, Мирного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Нового Запорожья, Андреевки-Клевцового, Александрограда и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах Рождественской, Ровно, Долинки, Горького, Даниловки и Лесного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед недалеко от Новояковловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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