Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

Продолжается 1464-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 68 авиационных ударов, сбросив 222 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5271 дрон-камикадзе и произвели 3222 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Лужке Сумской области; Покровское, Гавриловка, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Островское, Волшебное, Железнодорожное, Трудовое, Светлая Долина, Воздвиженка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника. Враг нанес 3 авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкиного, Волчанская и в сторону Зеленого и Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Новоегоровки, Дробышева, Лимана и в районе Мирного.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Рай-Александровки и в районах Бондарного и Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терново, Вишневое и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении противник 36 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили восемь атак, в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши воины остановили одну атаку противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

