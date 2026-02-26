Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1464-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 68 авиационных ударов, сбросив 222 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5271 дрон-камикадзе и произвели 3222 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Лужке Сумской области; Покровское, Гавриловка, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Островское, Волшебное, Железнодорожное, Трудовое, Светлая Долина, Воздвиженка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника. Враг нанес 3 авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкиного, Волчанская и в сторону Зеленого и Лимана.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Новоегоровки, Дробышева, Лимана и в районе Мирного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя и Платоновки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Рай-Александровки и в районах Бондарного и Миньковки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Новоалександровка и Новопавловка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терново, Вишневое и Калиновское.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 36 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили восемь атак, в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении наши воины остановили одну атаку противника.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

