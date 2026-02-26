Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1464-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 68 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5271 дрон-камікадзе та здійснили 3222 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Лужки Сумської області; Покровське, Гаврилівка, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Островське, Чарівне, Залізничне, Трудове, Світла Долина, Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав 3 авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 10 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції наших військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 36 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак, в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили одну атаку противника.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 26 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько