Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1360 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1464 добу повномасштабної війни становлять 1 263 850 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 лютого втратила:

особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб;

танків – 11 704 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од;

артилерійських систем – 37 614 (+25) од;

РСЗВ – 1 659 (+4) од;

засоби ППО – 1 305 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 348 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од;

крилаті ракети – 4 347 (+0) од;

кораблі / катери – 29 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од;

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 406 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон,

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

24 крилаті ракети Х-101,

2 керовані авіаційні ракети Х-69,

374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

