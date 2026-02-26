- Тип
Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1360 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1464 добу повномасштабної війни становлять 1 263 850 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб;
- танків – 11 704 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од;
- артилерійських систем – 37 614 (+25) од;
- РСЗВ – 1 659 (+4) од;
- засоби ППО – 1 305 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од;
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од;
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 406 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон,
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,
- 24 крилаті ракети Х-101,
- 2 керовані авіаційні ракети Х-69,
- 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
