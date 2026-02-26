Потери врага по состоянию на 26 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1360 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1464 сутки полномасштабной войны составляют 1 263 850 человек.

Потери России в войне на 26 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 февраля потеряла:

личного состава – около 1 263 850 (+1 360) человек;

танков – 11 704 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 091 (+0) ед;

артиллерийских систем – 37 614 (+25) ед;

РСЗО – 1 659 (+4) ед;

средства ПВО – 1305 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 348 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 147 138 (+681) ед;

крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед;

корабли/катера – 29 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 80 064 (+93) ед;

специальная техника – 4075 (+0) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

