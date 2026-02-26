- Тип
Потери врага по состоянию на 26 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1360 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1464 сутки полномасштабной войны составляют 1 263 850 человек.
Потери России в войне на 26 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 263 850 (+1 360) человек;
- танков – 11 704 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 091 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 37 614 (+25) ед;
- РСЗО – 1 659 (+4) ед;
- средства ПВО – 1305 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 348 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 147 138 (+681) ед;
- крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед;
- корабли/катера – 29 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 064 (+93) ед;
- специальная техника – 4075 (+0) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
