Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

Продолжается 1524-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6847 дронов-камикадзе и произвел 2673 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 138 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Новоселовка, Подгавриловка, Коломийцы; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Самойловка, Лесное, Новоселовка, Гуляйпольское, Долинка, Криничное, Ровно, Рождественская, Ясная Поляна, Открытка, Заречное, Юльевка, Никольское, Орехов, Преображенка Камышеваха.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила один район сосредоточения живой силы и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник дважды атаковал подразделения наших защитников, нанес один авиаудар с применением двух КАБ, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Охримовка, Землянки, Круглое, Красное Первое, Волчанск.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеривка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шейковки и Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультиного, Софиевки, Кучерового Яра, Степановки, Свободного и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравко, Молодецкое, Филиал, Белицкое, Александровка, Васильевка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах населенных пунктов Александроград, Калиновское, Январское, Согласие, Хорошее, Вербовое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Варваровка, Волшебное, Прилуки, Староукраинка, Горькое, Воздвижовка, Святопетровка, Елена Константиновка, Цветково и в районе Мирного.

На Ореховском направлении противник раз продвигался к позициям наших защитников в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый и о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.