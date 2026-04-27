Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1524-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ   за прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6847 дронов-камикадзе и произвел 2673 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 138 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Новоселовка, Подгавриловка, Коломийцы; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Самойловка, Лесное, Новоселовка, Гуляйпольское, Долинка, Криничное, Ровно, Рождественская, Ясная Поляна, Открытка, Заречное, Юльевка, Никольское, Орехов, Преображенка Камышеваха.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила один район сосредоточения живой силы и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник дважды атаковал подразделения наших защитников, нанес один авиаудар с применением двух КАБ, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Охримовка, Землянки, Круглое, Красное Первое, Волчанск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеривка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шейковки и Дробышева.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Александро-Шультиного, Софиевки, Кучерового Яра, Степановки, Свободного и Русиного Яра.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравко, Молодецкое, Филиал, Белицкое, Александровка, Васильевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах населенных пунктов Александроград, Калиновское, Январское, Согласие, Хорошее, Вербовое и Новогригоровка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Варваровка, Волшебное, Прилуки, Староукраинка, Горькое, Воздвижовка, Святопетровка, Елена Константиновка, Цветково и в районе Мирного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Ореховском направлении противник раз продвигался к позициям наших защитников в районе Степного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый и о. Круглик.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько