Втрати ворога станом на 27 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1524 добу повномасштабної війни становлять 1 326 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 квітня втратила:

особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб;

танків – 11 892 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од;

артилерійських систем – 40 737 (+26) од;

РСЗВ – 1 753 (+0) од;

засоби ППО – 1 354 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128) од;

крилаті ракети – 4 579 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од;

спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

