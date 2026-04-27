Потери врага по состоянию на 27 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 810 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1524 сутки полномасштабной войны составляют 1 326 460 человек.

Потери России в войне на 27 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 апреля потеряла:

личного состава – около 1 326 460 (+810) человек;

танков – 11 892 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 24 467 (+4) ед;

артиллерийских систем – 40 737 (+26) ед;

РСЗО – 1 753 (+0) ед;

средства ПВО – 1354 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (+1 128) ед;

крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 91 710 (+128) ед;

специальная техника – 4136 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 74 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

