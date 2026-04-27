Карта бойових дій в Україні на 27 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1524-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів–камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів в Дніпропетровській області – Новоселівка, Підгаврилівка, Коломійці; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Самійлівка, Лісне, Новоселівка, Гуляйпільське, Долинка, Криничне, Рівне, Різдвянка, Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка, Микільське, Оріхів, Преображенка Комишуваха.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник двічі атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка, Землянки, Кругле, Красне Перше, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Кучерівка, Нова Кругляківка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку Лиману, Діброви, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Олександрівка, Василівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Калинівське, Січневе, Злагода, Хороше, Вербове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий та о. Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько