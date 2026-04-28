Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1525-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и произвел 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области - Покровское, Лесное, Новоселовка и Гавриловка; в Запорожье от авиаударов пострадали Рождественская, Верхняя Терса, Широкое, Свобода, Долинка, Ровно, Новоселовка, Любицкое, Красная Криница, Одаровка, Запорожец и Новоалександровка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес три авиационных удара с применением пяти КАБ, совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Терновой, Охримовки, Бочкового, Нововасиловки, Колодезного.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Новоосинового, Кондрашовки и в сторону Купянска, Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Шейковка.

На Славянском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Закотного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки, Озерного.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Свободное и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Уют, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новопавловка, Новопавловка, Новопавловка

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Александроград, Новогригоровка и в сторону Вербового, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Леноконстантиновки, Железнодорожногт, Святопетровки, Мирного, Цветочного, Волшебного и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял четыре попытки продвинуться в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько