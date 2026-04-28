Карта бойових дій в Україні на 28 квітня 2026 року

Триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Покровське, Лісне, Новоселівка та Гаврилівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка, Любицьке, Червона Криниця, Одарівка, Запорожець та Новоолександрівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового, Нововасилівки, Колодязного

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Шийківка.

На Слов’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Озерного.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Вільне та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах населених пунктів Олександроград, Новогригорівка та у бік Вербового, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Оленокостянтинівки, Залізничногт, Святопетрівки, Мирного, Цвіткового, Чарівного та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири спроби просунутися в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

