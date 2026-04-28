Втрати ворога станом на 28 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1525 добу повномасштабної війни становлять 1 327 640 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:

особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб;

осіб; танків – 11 892 (+0) од;

бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од;

од; артилерійських систем – 40 771 (+34) од;

од; РСЗВ – 1 755 (+2) од;

од; засоби ППО – 1 354 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од;

од; крилаті ракети – 4 579 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од;

од; спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

