- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 28 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1525 добу повномасштабної війни становлять 1 327 640 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб;
- танків – 11 892 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од;
- артилерійських систем – 40 771 (+34) од;
- РСЗВ – 1 755 (+2) од;
- засоби ППО – 1 354 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од;
- спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
