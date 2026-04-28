Потери врага по состоянию на 28 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1525 сутки полномасштабной войны составляют 1 327 640 человек.
Потери России в войне на 28 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:
- личного состава – близко 1 327 640 (+1 180) лиц;
- танков – 11 892 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 24 483 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 40 771 (+34) ед;
- РСЗО – 1 755 (+2) ед;
- средства ПВО – 1354 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 260 258 (+1 039) ед;
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 986 (+276) ед;
- специальная техника – 4 141 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
