Потери врага по состоянию на 28 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1525 сутки полномасштабной войны составляют 1 327 640 человек.

Потери России в войне на 28 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 327 640 (+1 180) лиц;

лиц; танков – 11 892 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 24 483 (+16) ед;

ед; артиллерийских систем – 40 771 (+34) ед;

ед; РСЗО – 1 755 (+2) ед;

ед; средства ПВО – 1354 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 260 258 (+1 039) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 91 986 (+276) ед;

ед; специальная техника – 4 141 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.