Карта боевых действий в Украине на 29 мая 2026 года

Продолжается 1556-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 мая 2026

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 267 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и произвел 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малая Слободка и Новая Слобода Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло пять боевых столкновений, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Ветеринарное, Шевьяковка, Лиман и в направлении населенных пунктов Избицкое и Терновая.

На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеских атаки в районах населенных пунктов Тихоновка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное, Молодежское, Филиал и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Январь и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижовка, Горькое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветково, Староукраинка, Верхняя Терса и Волшебное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в районе острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

