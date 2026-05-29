Втрати ворога станом на 29 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1556 добу повномасштабної війни становлять 1 361 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 травня втратила:

особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб;

танків – 11 958 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од;

артилерійських систем – 42 860 (+28) од;

РСЗВ – 1 808 (+2) од;

засоби ППО – 1 397 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од;

крилаті ракети – 4 687 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од;

спеціальна техніка – 4 227 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.

