Потери врага по состоянию на 29 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1556 сутки полномасштабной войны составляют 1 361 070 человек.
Потери России в войне на 29 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 мая потеряла:
- личного состава – около 1 361 070 (960) человек;
- танков – 11 958 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 636 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 42 860 (+28) ед;
- РСЗО – 1 808 (+2) ед;
- средства ПВО – 1397 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1496 (+4) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 316 652 (+1 750) ед;
- крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 100 230 (+324) ед;
- специальная техника – 4227 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 217 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
