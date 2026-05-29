Потери врага по состоянию на 29 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1556 сутки полномасштабной войны составляют 1 361 070 человек.

Потери России в войне на 29 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 мая потеряла:

личного состава – около 1 361 070 (960) человек;

танков – 11 958 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 636 (+11) ед;

артиллерийских систем – 42 860 (+28) ед;

РСЗО – 1 808 (+2) ед;

средства ПВО – 1397 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1496 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 316 652 (+1 750) ед;

крылатые ракеты – 4 687 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 100 230 (+324) ед;

специальная техника – 4227 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 217 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях.

