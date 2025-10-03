Карта боевых действий в Украине на 3 октября 2025 года

Продолжается 1318-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 162 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 4606 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов: Хотинь Сумской области; Малокатериновка, Григоровка, Новоукраинка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасиловка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодец, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровского.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригоровка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасиловское, Январское, Березово.

На Гуляйпольском направлении зафиксированы пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

