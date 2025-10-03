Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1318 добу повномасштабної війни становлять 1 113 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;

танків – 11225 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;

артилерійських систем – 33413 (+13) од;

РСЗВ – 1514 (+1) од;

засоби ППО – 1222 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);

крилаті ракети – 3793 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);

спеціальна техніка – 3970 (+0).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

