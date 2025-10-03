- Тип
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1318 добу повномасштабної війни становлять 1 113 430 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
- танків – 11225 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
- артилерійських систем – 33413 (+13) од;
- РСЗВ – 1514 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
- крилаті ракети – 3793 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
- спеціальна техніка – 3970 (+0).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
