Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1318 добу повномасштабної війни становлять 1 113 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
  • танків – 11225 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33413 (+13) од;
  • РСЗВ – 1514 (+1) од;
  • засоби ППО – 1222 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
  • крилаті ракети – 3793 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни  – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
  • спеціальна техніка – 3970 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько