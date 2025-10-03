Потери врага по состоянию на 3 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1318 сутки полномасштабной войны составляют 1113430 человек.

Потери России в войне на 3 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 октября потеряла:

личного состава – около 1113430 (+970) человек;

танков – 11225 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33413 (+13) ед;

РСЗО – 1514 (+1) ед;

средства ПВО – 1222 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273);

крылатые ракеты – 3793 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44);

специальная техника – 3970 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 3 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 320 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

303 враждебные БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

12 крылатых ракет Искандер-К;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

