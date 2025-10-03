- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 3 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1318 сутки полномасштабной войны составляют 1113430 человек.
Потери России в войне на 3 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 октября потеряла:
- личного состава – около 1113430 (+970) человек;
- танков – 11225 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33413 (+13) ед;
- РСЗО – 1514 (+1) ед;
- средства ПВО – 1222 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273);
- крылатые ракеты – 3793 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44);
- специальная техника – 3970 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 3 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 320 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 303 враждебные БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.