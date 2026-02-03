Запланована подія 2

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Новости
Дата публикации
Читати українською

Киев получил очередную партию генераторов от Варшавы (ФОТО)

генераторы, грузовик
Киев получил генераторы от Варшавы. / Киевский городской совет

Киев продолжает укреплять свою энергетическую независимость благодаря оперативной помощи польских партнеров. 3 февраля в столицу получил еще 31 генератор от мэрии и общины Варшавы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В общей сложности город получил от столицы Польши 90 генераторов. Первая партия из 59 источников питания поступила в украинскую столицу 30 января. Оборудование уже разместили в районах города, где есть сложности с восстановлением стабильного теплоснабжения. Большинство из них – дизельные, разной мощности – от 10 до 64 кВт.

Киев получил генераторы от Варшавы
генераторы / Киевский городской совет

"Напомню, накануне я обратился к международным партнерам о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации. И мэр города-побратима Киева — Варшавы, Рафал Тшасковский сам мне позвонил по телефону, предложил помощь и поляки оперативно отправили оборудование", — рассказал Кличко.

Фото 3 — Киев получил очередную партию генераторов от Варшавы (ФОТО)
В Киев поступили генераторы из Польши

Параллельно с официальной помощью от мэрии активно действует польское волонтерское сообщество. На прошлой неделе в Киев прибыло 130 генераторов, приобретенных на благотворительные пожертвования. Результаты сбора впечатляют: за короткий срок в 10 дней около 60 000 граждан Польши собрали почти 2 млн. евро в поддержку украинской столицы.

Напомним, Польша предоставила Украине энергетическую поддержку в виде 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь будет распределена среди общин.

Автор:
Татьяна Ковальчук