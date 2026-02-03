Киев получил очередную партию генераторов от Варшавы (ФОТО)

Киев продолжает укреплять свою энергетическую независимость благодаря оперативной помощи польских партнеров. 3 февраля в столицу получил еще 31 генератор от мэрии и общины Варшавы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В общей сложности город получил от столицы Польши 90 генераторов. Первая партия из 59 источников питания поступила в украинскую столицу 30 января. Оборудование уже разместили в районах города, где есть сложности с восстановлением стабильного теплоснабжения. Большинство из них – дизельные, разной мощности – от 10 до 64 кВт.

генераторы / Киевский городской совет

"Напомню, накануне я обратился к международным партнерам о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации. И мэр города-побратима Киева — Варшавы, Рафал Тшасковский сам мне позвонил по телефону, предложил помощь и поляки оперативно отправили оборудование", — рассказал Кличко.

В Киев поступили генераторы из Польши



Параллельно с официальной помощью от мэрии активно действует польское волонтерское сообщество. На прошлой неделе в Киев прибыло 130 генераторов, приобретенных на благотворительные пожертвования. Результаты сбора впечатляют: за короткий срок в 10 дней около 60 000 граждан Польши собрали почти 2 млн. евро в поддержку украинской столицы.

Напомним, Польша предоставила Украине энергетическую поддержку в виде 379 генераторов разной мощности. Первая партия оборудования уже была передана в Киевскую область, и до конца января вся помощь будет распределена среди общин.