Київ отримав чергову партію генераторів від Варшави (ФОТО)

Київ продовжує зміцнювати свою енергетичну незалежність завдяки оперативній допомозі від польських партнерів. 3 лютого до столиця отримала ще 31 генератор від мерії та громади Варшави.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Перша партія з 59 джерел живлення надійшла до української столиці 30 січня. Обладнання вже розмістили в районах міста, де існують складнощі з відновленням стабільного теплопостачання. Більшість із них — дизельні, різної потужності — від 10 до 64 кВТ.

генератори / Київська міська рада

"Нагадаю, напередодні я звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації. І мер міста-побратима Києва — Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання", — розповів Кличко.

У Київ поступили генератори з Польщі



Паралельно з офіційною допомогою від мерії, активно діє польська волонтерська спільнота. Минулого тижня до Києва прибуло 130 генераторів, придбаних на благодійні пожертви. Результати збору вражають: за короткий термін у 10 днів близько 60 000 громадян Польщі зібрали майже 2 млн євро на підтримку української столиці.

Нагадаємо, Польща надала Україні енергетичну підтримку у вигляді 379 генераторів різної потужності. Перша партія обладнання вже була передана Київській області, і до кінця січня вся допомога буде розподілена серед громад.