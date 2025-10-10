Киевлянам возобновляют электроснабжение, регионы стабилизируются: какая энергетическая ситуация в Украине

По состоянию на 12.00 энергетики завершили восстановительные работы в Павлограде на Днепропетровщине. В Харькове, Полтаве и Сумах отменили специальные графики аварийных отключений, однако обычные ограничения пока остаются в силе. В Киеве свет вернули более 270 тысяч абонентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила миниср энергетики Светлана Гринчук.

"Утром осмотрела последствия российской массированной атаки – посетила объекты генерации, которые этой ночью были под массированным ударом со стороны России. Энергетики немедленно начали оценку ущерба и ремонтные работы, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - заявила она.

Гринчук добавила, что доложила президенту и премьер-министру о последствиях российской атаки, предварительной оценке убытков и дальнейших шагах по восстановлению энергетической инфраструктуры. По ее словам, Министерство энергетики каждые два часа будет информировать о текущем состоянии энергосистемы и ходе восстановительных работ.

Она также напомнила, что именно в этот день, ровно три года назад — 10 октября, украинская энергосистема пережила одну из первых массированных атак России. Гринчук подчеркнула, что враг и дальше пытается использовать холод и тьму как инструмент террора против украинцев.

Самой сложной остается ситуация на Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине. В то же время, непростые условия наблюдаются и на Днепропетровщине и Запорожье.

Светлана Гринчук отметила, что ситуация сложная, но контролируемая: "Мы балансируем систему, сохраняем ее стабильную работу. Как только есть возможность – возвращаем электроснабжение потребителям", - подчеркнула она.

Россия постоянно меняет тактику, прибегая к массированным атакам на отдельные объекты — с применением большого количества дронов или ракет. Энергетики работают круглосуточно, чтобы оперативно устранять последствия ударов. У всех команд четкие инструкции действий в различных ситуациях. Параллельно продолжается активное сотрудничество с международными партнерами – для усиления защиты энергетической инфраструктуры и повышения устойчивости энергосистемы Украины, подытожила министр.

Что известно об обстреле

В результате атаки россиян есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве и девяти областях – Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской. По словам главы государства, враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Частично нет воды и света. В Киеве из-за проблем с электроэнергией, метрополитен ограничил движение .