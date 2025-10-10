Киянам відновлюють електропостачання, регіони стабілізуються: яка енергетична ситуація в Україні

Станом на 12:00 енергетики завершили відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. У Харкові, Полтаві та Сумах скасували спеціальні графіки аварійних відключень, проте звичайні обмеження поки що залишаються в силі. У Києві світло повернули понад 270 тисячам абонентів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Вранці оглянула наслідки російської масованої атаки – відвідала об’єкти генерації, що цієї ночі були під масованим ударом з боку Росії. Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", - заявила Гринчук.

Вона додала, що доповіла президенту та прем’єр-міністерці про наслідки російської атаки, попередню оцінку збитків і подальші кроки з відновлення енергетичної інфраструктури. За її словами, Міністерство енергетики кожні дві години інформуватиме про поточний стан енергосистеми та перебіг відновлювальних робіт.

Гринчук також нагадала, що саме цього дня, рівно три роки тому — 10 жовтня, українська енергосистема пережила одну з перших масованих атак росії. Міністерка підкреслила, що ворог і далі намагається використовувати холод і темряву як інструмент терору проти українців.

Найскладнішою наразі залишається ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині. Водночас непрості умови спостерігаються і на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Світлана Гринчук зауважила, що складна, але контрольована: "Ми балансуємо систему, зберігаємо її стабільну роботу. Як тільки є можливість - повертаємо електропостачання споживачам", - наголосила вона.

Росія постійно змінює тактику, вдаючись до масованих атак на окремі об’єкти — із застосуванням великої кількості дронів або ракет. Енергетики працюють цілодобово, щоб оперативно усувати наслідки ударів. Усі команди мають чіткі інструкції дій у різних ситуаціях. Паралельно триває активна співпраця з міжнародними партнерами — для посилення захисту енергетичної інфраструктури та підвищення стійкості енергосистеми України, підсумувала міністерка.

Що відомо про обстріл

Внаслідок атаки росіян є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві та дев'яти областях – Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській. За словами глави держави, ворог запустив понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.

Частково немає води і світла. У Києві через проблеми зі електроенергією, метрополітен обмежив рух.