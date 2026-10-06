Киевский метрополитен меняет движение "зеленой" линией в часы пик

В часы пик на "зеленой" линии киевского метро действуют временные изменения в организации движения. Из-за ограничений на Южном мосту, по которому одновременно может проезжать только один поезд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

"Зеленая" ветка метро Киева

Изменения действуют ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Причиной является ограничение на Южном мосту, где может находиться только один поезд метро. Поэтому склады поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В межпиковое время поезда "зеленой" линии курсируют в обычном режиме.

Пассажиров призывают учитывать временные изменения при планировании поездок и при возможности заранее рассчитывать время в пути.

Напомним, в Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.

Удары по Южному мосту

Российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

Вечером, 2 октября, зафиксировано очередное попадание в Южный мост в Киеве. Объект понес удары после серии предварительных атак со стороны российских войск.