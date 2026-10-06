Київський метрополітен змінює рух "зеленою" лінією у години пік

У години пік на “зеленій” лінії київського метро діють тимчасові зміни в організації руху. Через обмеження на Південному мосту, яким одночасно може проїжджати лише один поїзд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

"Зелена" гілка метро Києва

Зміни діють орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Причиною є обмеження на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це склади почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

У міжпіковий час поїзди "зеленої" лінії курсують у звичайному режимі.

Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і за можливості заздалегідь розраховувати час у дорозі.

Нагадаємо, у Києві запроваджено тимчасові обмеження руху автотранспорту через мости столиці під час повітряної тривоги. Логістика між лівим і правим берегами суттєво змінена задля безпеки громадян.

Удари по Південному мосту

Російські війська двічі атакували Південний міст у Києві ввечері 1 жовтня, а вранці 2 жовтня зафіксували нове влучання. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупинили.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Увечері, 2 жовтня, зафіксовано чергове влучання в Південний міст у Києві. Об'єкт зазнав ударів після серії попередніх атак з боку російських військ.