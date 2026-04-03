Кировоград в лидерах по стоимости первичного жилья, а в Закарпатье цены упали

Спрос на жилье в марте рос в большинстве регионов Украины, особенно на вторичном рынке. В то же время, ценовая ситуация остается контрастной: отдельные области демонстрируют активное подорожание, тогда как другие – резкое падение стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Первичное жилье

В марте доля действующих отделов продаж новостроек составляла 84%. В эксплуатацию ввели 6 новых домов на 11 секций всего. Из них 6 секций пришлось на Львовскую область, 5 – на Киевскую.

В течение марта цены на квадратный метр интенсивно менялись. Самая существенная динамика – в Кировоградской области, где рост составил +3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Пока регион на второй позиции по ценовому показателю. В Закарпатской области зафиксировали наибольшее снижение цены – оно составило 7,5%.

На первом месте по стоимости жилья остается Киев. Стоимость квадратного метра первичного жилья в столице составляет $1 393. Это падение на 2,3% по сравнению с февралем.

Самые высокие цены традиционно предлагают новостройки в Печерском районе – $2 669 за квадратный метр. Самые дешевые квадратные метры можно найти в Деснянском районе – $888.

В марте спрос на новое жилье среди украинцев рос почти во всех регионах страны. Наибольшее повышение зафиксировано в Днепропетровской области (+25%), а также Черниговской (+22%) и Черкасской (+21%).

В то же время в нескольких регионах наблюдалось снижение интереса к новостройкам – в частности, во Львовской (-7%), Черновицкой (-0,8%) и Запорожской (-0,3%) областях.

Вторичный рынок

В марте количество объявлений на вторичном рынке жилья больше выросло в Сумской области – на 17%. В других регионах изменения были незначительными и колебались в пределах 5%.

По данным DIM.RIA, стоимость жилья на вторичном рынке продолжает расти в большинстве областей Украины. Высокие темпы подорожания зафиксированы в Херсонской области (+6%), Ивано-Франковской (+5%), а также в Закарпатской, Тернопольской, Киевской, Харьковской и Кировоградской – по +4%.

В то же время, существенное снижение цен зафиксировано в Черкасской области – на 10%.

Самое доступное жилье среди регионов – в Запорожской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около $15,5 тыс. Самым дорогим остается Киев – в марте средняя цена однокомнатного жилья здесь составила $89 тыс.

В столице дорогие квартиры традиционно в Печерском районе – в среднем около $180 тыс. за однокомнатную. Наиболее бюджетным является Деснянский район, где такая квартира стоит около $48 тыс.

В марте спрос на вторичном рынке жилья рос почти по всей Украине. Наиболее ощутимый рост интереса зафиксирован в Полтавской области (+71%), Херсонской (+39%) и Сумской (+31%).

В то же время в отдельных регионах наблюдалось снижение спроса – в частности, в Закарпатской области (-28%) и Винницкой (-6%).

Напомним, 2025-й стал для рынка жилья Украины годом обновления. Цены на квартиры на первичном и вторичном рынках выросли, спрос вырос, а государственные программы ипотеки и восстановления стали катализаторами жилищной активности.