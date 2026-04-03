Кіровоград у лідерах за вартістю первинного житла, а на Закарпатті ціни впали

Попит на житло у березні зростав у більшості регіонів України, особливо на вторинному ринку. Водночас цінова ситуація залишається контрастною: окремі області демонструють активне подорожчання, тоді як інші – різке падіння вартості.

Про це повіломляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Первинне житло

У березні частка чинних відділів продажу новобудов складала 84%. В експлуатацію ввели 6 нових будинків на 11 секцій загалом. З них 6 секцій припало на Львівську область, 5 – на Київську.

Впродовж березня ціни за квадратний метр інтенсивно змінювались. Найістотніша динаміка – у Кіровоградській області, де зростання склало +3,5% в порівнянні з попереднім місяцем. Наразі регіон на другій позиції за ціновим показником. Натомість у Закарпатській області зафіксували найбільше зниження ціни – воно склало 7,5%.

На першому місці за вартістю житла залишається Київ. Вартість квадратного метра первинного житла в столиці складає $1 393. Це падіння на 2,3% порівняно з лютим.

Найвищі ціни традиційно пропонують новобудови в Печерському районі - $2 669 за квадратний метр. Найбільш дешеві квадратні метри можна знайти у Деснянському районі – $888.

У березні попит на нове житло серед українців зростав майже в усіх регіонах країни. Найбільше підвищення зафіксовано у Дніпропетровській області (+25%), а також у Чернігівській (+22%) і Черкаській (+21%).

Водночас у кількох регіонах спостерігалося зниження інтересу до новобудов – зокрема у Львівській (-7%), Чернівецькій (-0,8%) та Запорізькій (-0,3%) областях.

Вторинний ринок

У березні кількість оголошень на вторинному ринку житла найбільше зросла у Сумській області – на 17%. В інших регіонах зміни були незначними і коливалися в межах до 5%. За даними DIM.RIA, вартість житла на вторинному ринку продовжує зростати в більшості областей України. Найвищі темпи подорожчання зафіксовано у Херсонській області (+6%), Івано-Франківській (+5%), а також у Закарпатській, Тернопільській, Київській, Харківській і Кіровоградській – по +4%.

Водночас суттєве зниження цін зафіксовано у Черкаській області – на 10%.

Найдоступніше житло серед регіонів – у Запорізькій області, де середня вартість однокімнатної квартири становить близько $15,5 тис. Найдорожчим залишається Київ – у березні середня ціна однокімнатного житла тут сягнула $89 тис.

У столиці найдорожчі квартири традиційно у Печерському районі – в середньому близько $180 тис. за однокімнатну. Найбільш бюджетним є Деснянський район, де така квартира коштує приблизно $48 тис.

У березні попит на вторинному ринку житла зростав майже по всій Україні. Найбільш відчутне зростання інтересу зафіксовано у Полтавській області (+71%), Херсонській (+39%) та Сумській (+31%).

Водночас у окремих регіонах спостерігалося зниження попиту – зокрема у Закарпатській області (-28%) та Вінницькій (-6%).

Нагадаємо, 2025-й став для ринку житла України роком відновлення. Ціни на квартири на первинному та вторинному ринках зросли, попит зріс, а державні програми іпотеки та відновлення стали каталізаторами житлової активності.