Китай обошел США на рынке открытого искусственного интеллекта

Китай получил решающее преимущество на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, впервые опередив Соединенные Штаты.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом (MIT) и стартапом Hugging Face, показало, что общая доля загрузок новых моделей китайского производства с открытым кодом выросла до 17% за прошлый год, в то время как доля американских разработчиков составила 15,8%.

Открытые модели, которые разработчики могут бесплатно загружать, изменять и интегрировать, упрощают для стартапов создание продуктов, а для исследователей – их усовершенствование. Широкое внедрение окажет огромное влияние на будущее искусственного интеллекта.

Стремление Китая активно выпускать модели с открытым кодом резко контрастирует с закрытым подходом большинства крупнейших американских технологических гигантов, таких как Google, OpenAI и Anthropic, которые предпочитают сохранять полный контроль над своими передовыми технологиями и монетизировать их через корпоративные соглашения или подписки.

Китайские группы, отрезанные от передовых чипов искусственного интеллекта, произведенных Nvidia, получили призывы от пекинских чиновников предложить более широкий доступ к своим моделям.

Согласно данным MIT и Hugging Face, большинство загрузок китайских моделей обеспечивают модели DeepSeek и Qwen от Alibaba.

Вызов для Кремниевой долины

Китайская модель DeepSeek R1 шокировала долину Кремниева, продемонстрировав мощные результаты на уровне с американскими конкурентами, но при этом используя лишь часть вычислительной мощности и стоимости.

Этот прессрелиз поставил под сомнение конкурентное преимущество лучше оснащенных американских лабораторий ИИ и вызвал сомнения по поводу миллиардов долларов, тратящихся на строительство центров обработки данных в США.

На фоне этих событий администрация Трампа пыталась убедить американские группы инвестировать в открытые модели, включая "американские ценности" в свой План действий по ИИ.

В то время как OpenAI недавно представила свои первые модели открытого веса (доступны бесплатно, но с менее исчерпывающей информацией), Meta, чьи модели Llama годами были золотым стандартом в этой области, изменила свою стратегию. Компания теперь инвестирует больше в разработку мощных закрытых моделей, соперничая с OpenAI, Google и Anthropic в разработке "суперинтеллекта".

Для Украины, активно развивающей технологический сектор в условиях войны, преимущество Китая в открытом ИИ является положительным фактором с точки зрения доступа к технологиям, поскольку открытый код ускоряет инновации.

Однако как для массового использования, так и для профессиональной разработки в Украине преобладают модели ИИ американского происхождения - ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Microsoft Copilot.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство самых передовых чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны.