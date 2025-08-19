OpenAI эксклюзивно для Индии запускает самый дешевый тарифный план ChatGPT Go: что получат пользователи

Американская исследовательская компания OpenAI запускает новый доступный тарифный план ChatGPT Go за $4,6 эксклюзивно для пользователей Индии, стремясь расширить свои предложения в области искусственного интеллекта на одном из крупнейших в мире рынков интернет-услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Тарифный план Go за 399 рупий в месяц позволяет клиентам создавать больше изображений и чаще взаимодействовать с чат-ботом, чем в бесплатной версии, которая останется доступной для индийского рынка. Среди других улучшений – увеличенные лимиты на загрузку файлов, увеличенный объем памяти для более персонализированных ответов и более глубокая аналитика.

План ChatGPT Go, доступный пока только в Индии, будет использовать новую модель искусственного интеллекта OpenAI – GPT-5. Она разработана для повышения эффективности программирования, творческих задач и анализа сложных запросов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал ее значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями модели компании.

Другие платные тарифы для Индии включают ChatGPT Plus, который обещает еще более высокую производительность и гораздо более дорогую профессиональную версию для бизнеса. Стоимость ChatGPT Plus на внутреннем рынке США составляет 20 долларов в месяц.

В этом году генеральный директор Сэм Альтман встретился с министром информационных технологий Индии и обсудил план создания недорогой экосистемы ШИ. По его словам, Индия является вторым по величине рынком OpenAI по количеству пользователей после США и вскоре может стать самым большим.

На индийском рынке моделей искусственного интеллекта сейчас доминируют американские технологические гиганты Alphabet и Meta Platforms, а также китайский DeepSeek. Эта южноазиатская страна стремится привлечь разработчиков для создания как крупных, так и небольших языковых моделей в рамках своей амбициозной миссии IndiaAI стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

