Новини
Дата публікації
OpenAI ексклюзивно для Індії запускає найдешевший тарифний план ChatGPT Go: що отримають користувачі

ChatGPT, мікросхема
Індія отримає найдешевший тарифний план ChatGPT. / Вікіпедія

Американська дослідницька компанія OpenAI запускає новий доступний тарифний план ChatGPT Go за $4,6 ексклюзивно для користувачів Індії, прагнучи розширити свої пропозиції в галузі штучного інтелекту на одному з найбільших у світі ринків інтернет-послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Тарифний план Go за 399 рупій на місяць дозволяє клієнтам створювати більше зображень і частіше взаємодіяти з чат-ботом, ніж у безкоштовній версії, яка залишиться доступною для індійського ринку. Серед інших покращень - збільшені ліміти на завантаження файлів, збільшений обсяг пам'яті для більш персоналізованих відповідей та глибша аналітика.

План ChatGPT Go, доступний поки що тільки в Індії, використовуватиме нову модель штучного інтелекту OpenAI - GPT-5. Вона розроблена для підвищення ефективності програмування, творчих завдань та аналізу складних запитів. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав її значним кроком уперед, порівняно з попередніми версіями моделі компанії.

Інші платні тарифи для Індії включають ChatGPT Plus, який обіцяє ще більш високу продуктивність і набагато дорожчу професійну версію для бізнесу. Вартість ChatGPT Plus на внутрішньому ринку США складає 20 доларів на місяць.

Цього року генеральний директор Сем Альтман зустрічався з міністром інформаційних технологій Індії та обговорив план створення недорогої екосистеми ШІ. За його словами, Індія є другим за величиною ринком OpenAI за кількістю користувачів після США і незабаром може стати найбільшим.

На індійському ринку моделей штучного інтелекту зараз домінують американські технологічні гіганти Alphabet та Meta Platforms, а також китайська DeepSeek. Ця південноазіатська країна прагне залучити розробників до створення як великих, так і невеликих мовних моделей у рамках своєї амбітної місії IndiaAI вартістю 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, OpenAI представила GPT-5 – нову модель ШІ з покращеною точністю та розширеними можливостями.

Автор:
Тетяна Ковальчук