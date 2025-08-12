Сем Альтман оголосив зміни у ChatGPT після шквалу критики та масових погроз скасування підписок

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у вівторок підтвердив: у ChatGPT відбудуться великі зміни. Причина — хвиля невдоволення після запуску GPT-5. Минулого тижня компанія презентувала свою нову мовну модель, але реакція була далекою від захоплення: соцмережі вибухнули дописами платних користувачів, які погрожували масово скасувати підписки через різкі зміни в сервісі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на його допис в Х.

Що саме обурило користувачів

Як пише mint, після запуску GPT-5 з інтерфейсу зник вибір моделей, до якого звикли користувачі. Раніше у ChatGPT Plus можна було переключатися між:

стандартними моделями GPT для швидких і простих запитів;

моделями для складних логічних задач (o3, o4 mini), які були ідеальними для розрахунків, багатокрокових пояснень і стратегічного аналізу;

GPT-4o — збалансованою моделлю з хорошою швидкістю й креативністю.

Після релізу GPT-5 усе це було прибрано, і користувачі залишилися з єдиною моделлю, яка, за їхніми словами:

давала коротші та менш деталізовані відповіді;

звучала "холодніше" й менш емпатійно, без емоційної глибини попередніх версій;

іноді ігнорувала складні запити або спрощувала їх до поверхневих відповідей;

мала знижений обсяг доступних запитів у порівнянні з попереднім тарифом.

У соцмережах з’явилися пости з порівняннями: скриншоти відповідей GPT-4 і GPT-5, де нова модель виглядала менш корисною для творчих завдань, журналістики, кодування та наукових пояснень. Особливо гостро реагували ті, хто використовував ChatGPT у роботі, адже для них втрата можливості вибору оптимальної моделі стала ударом по продуктивності.

Що пообіцяв Сем Альтман

Після хвилі критики OpenAI почала активно діяти: повернула GPT-4o для платних користувачів і заявила, що планує збільшити доступ до GPT-5 Thinking з 200 запитів на тиждень (на момент запуску) до 3 000 запитів на тиждень для користувачів Plus.

У своєму дописі в X Сем Альтман прямо заявив: "Ми зробимо так, щоб нинішні платні користувачі ChatGPT отримували більше загального доступу, ніж мали до GPT-5".

Він також підкреслив, що OpenAI підвищить якість безкоштовного тарифу ChatGPT, аби навіть ті, хто не платить, відчули покращення у швидкості та якості відповідей. Деталей щодо конкретних змін у безкоштовній версії поки що немає, але всередині компанії це називають "істотним апгрейдом".