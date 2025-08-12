Запланована подія 2

Сем Альтман оголосив зміни у ChatGPT після шквалу критики та масових погроз скасування підписок

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у вівторок підтвердив: у ChatGPT відбудуться великі зміни. Причина — хвиля невдоволення після запуску GPT-5. Минулого тижня компанія презентувала свою нову мовну модель, але реакція була далекою від захоплення: соцмережі вибухнули дописами платних користувачів, які погрожували масово скасувати підписки через різкі зміни в сервісі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на його допис в Х.

Що саме обурило користувачів

Як пише mint, після запуску GPT-5 з інтерфейсу зник вибір моделей, до якого звикли користувачі. Раніше у ChatGPT Plus можна було переключатися між:

  • стандартними моделями GPT для швидких і простих запитів; 
  • моделями для складних логічних задач (o3, o4 mini), які були ідеальними для розрахунків, багатокрокових пояснень і стратегічного аналізу; 
  • GPT-4o — збалансованою моделлю з хорошою швидкістю й креативністю.

Після релізу GPT-5 усе це було прибрано, і користувачі залишилися з єдиною моделлю, яка, за їхніми словами:

  • давала коротші та менш деталізовані відповіді;
  • звучала "холодніше" й менш емпатійно, без емоційної глибини попередніх версій;
  • іноді ігнорувала складні запити або спрощувала їх до поверхневих відповідей;
  • мала знижений обсяг доступних запитів у порівнянні з попереднім тарифом.

У соцмережах з’явилися пости з порівняннями: скриншоти відповідей GPT-4 і GPT-5, де нова модель виглядала менш корисною для творчих завдань, журналістики, кодування та наукових пояснень. Особливо гостро реагували ті, хто використовував ChatGPT у роботі, адже для них втрата можливості вибору оптимальної моделі стала ударом по продуктивності.

Що пообіцяв Сем Альтман

Після хвилі критики OpenAI почала активно діяти: повернула GPT-4o для платних користувачів і заявила, що планує збільшити доступ до GPT-5 Thinking з 200 запитів на тиждень (на момент запуску) до 3 000 запитів на тиждень для користувачів Plus.

У своєму дописі в X Сем Альтман прямо заявив: "Ми зробимо так, щоб нинішні платні користувачі ChatGPT отримували більше загального доступу, ніж мали до GPT-5".

Він також підкреслив, що OpenAI підвищить якість безкоштовного тарифу ChatGPT, аби навіть ті, хто не платить, відчули покращення у швидкості та якості відповідей. Деталей щодо конкретних змін у безкоштовній версії поки що немає, але всередині компанії це називають "істотним апгрейдом".

Автор:
Кейт Щеглова