Сем Альтман оголосив зміни у ChatGPT після шквалу критики та масових погроз скасування підписок
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у вівторок підтвердив: у ChatGPT відбудуться великі зміни. Причина — хвиля невдоволення після запуску GPT-5. Минулого тижня компанія презентувала свою нову мовну модель, але реакція була далекою від захоплення: соцмережі вибухнули дописами платних користувачів, які погрожували масово скасувати підписки через різкі зміни в сервісі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на його допис в Х.
Що саме обурило користувачів
Як пише mint, після запуску GPT-5 з інтерфейсу зник вибір моделей, до якого звикли користувачі. Раніше у ChatGPT Plus можна було переключатися між:
- стандартними моделями GPT для швидких і простих запитів;
- моделями для складних логічних задач (o3, o4 mini), які були ідеальними для розрахунків, багатокрокових пояснень і стратегічного аналізу;
- GPT-4o — збалансованою моделлю з хорошою швидкістю й креативністю.
Після релізу GPT-5 усе це було прибрано, і користувачі залишилися з єдиною моделлю, яка, за їхніми словами:
- давала коротші та менш деталізовані відповіді;
- звучала "холодніше" й менш емпатійно, без емоційної глибини попередніх версій;
- іноді ігнорувала складні запити або спрощувала їх до поверхневих відповідей;
- мала знижений обсяг доступних запитів у порівнянні з попереднім тарифом.
У соцмережах з’явилися пости з порівняннями: скриншоти відповідей GPT-4 і GPT-5, де нова модель виглядала менш корисною для творчих завдань, журналістики, кодування та наукових пояснень. Особливо гостро реагували ті, хто використовував ChatGPT у роботі, адже для них втрата можливості вибору оптимальної моделі стала ударом по продуктивності.
Що пообіцяв Сем Альтман
Після хвилі критики OpenAI почала активно діяти: повернула GPT-4o для платних користувачів і заявила, що планує збільшити доступ до GPT-5 Thinking з 200 запитів на тиждень (на момент запуску) до 3 000 запитів на тиждень для користувачів Plus.
У своєму дописі в X Сем Альтман прямо заявив: "Ми зробимо так, щоб нинішні платні користувачі ChatGPT отримували більше загального доступу, ніж мали до GPT-5".
Він також підкреслив, що OpenAI підвищить якість безкоштовного тарифу ChatGPT, аби навіть ті, хто не платить, відчули покращення у швидкості та якості відповідей. Деталей щодо конкретних змін у безкоштовній версії поки що немає, але всередині компанії це називають "істотним апгрейдом".