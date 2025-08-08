Microsoft інтегрувала GPT-5: які можливості отримають Copilot та інші сервіси

OpenAI випустила нову версію своєї мовної моделі GPT-5, і Microsoft вже інтегрувала її у свої продукти. Оновлення торкнеться багатьох сервісів, зокрема Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry та GitHub Copilot.

Про це пише Delo.ua з посиланням на сайт Microsoft.

Microsoft зазначає, що модель GPT-5 пройшла суворі тести безпеки та показала один із найвищих профілів захисту від шкідливих атак. Нові можливості вже доступні для всіх користувачів, розробників та корпоративних клієнтів.

Можливості GPT-5

Завдяки інтеграції з GPT-5, корпоративні та звичайні користувачі Microsoft Copilot та Microsoft 365 Copilot тепер можуть автоматично використовувати нові можливості ШІ для складних і повсякденних завдань. Завдяки вбудованому маршрутизатору, система автоматично надає найпотужніші можливості ШІ, допомагаючи ефективно вирішувати складні проблеми та отримувати швидкі й креативні відповіді на повсякденні запити.

Microsoft 365

Оновлення до GPT-5 значно розширює можливості Microsoft 365 Copilot. ШІ тепер ефективніше справляється зі складними питаннями та краще підтримує довгі діалоги, враховуючи контекст розмови. Корпоративні клієнти зможуть використовувати ці вдосконалення для аналізу документів та електронної пошти, підвищуючи свою продуктивність.

Крім того, GPT-5 буде доступний у Microsoft Copilot Studio, що дозволить створювати складніших і функціональніших агентів для автоматизації бізнес-процесів.

Copilot

Microsoft Copilot отримав оновлення до GPT-5. Це означає, що тепер кожен може безкоштовно скористатися новим "розумним режимом", щоб ефективніше справлятися з повсякденними завданнями — від пошуку відповідей на складні запитання до перетворення ідей в зображення.

Зазначається, що GPT-5 також без проблем обробляє великі скриншоти з табличними даними, що було проблемою для попередніх версій Copilot.

Доступ до GPT-5 надається безкоштовно для користувачів Microsoft Copilot на платформах Windows, Mac, Android, iOS, а також у веб-версії через copilot.microsoft.com.

GPT-5 для розробників

Мовна модель GPT-5 додана в усі платні тарифи GitHub Copilot, а отже вже зараз можна оцінити, наскільки добре новинка справляється з написанням коду. Модель GPT-5 існує в чотирьох варіантах (gpt-5, gpt-5-mini, gpt-5-nano і gpt-5-chat), і вони значно відрізняються між собою з погляду логіки і якості коду. GPT-5 призначена для розв'язання логічних і багатокрокових завдань, тоді як GPT-5-chat підійде для корпоративних застосунків із мультимодальними діалогами з урахуванням контексту.

Також Microsoft додала GPT-5 в Azure AI Foundry. Тепер розробники можуть використовувати флагманську модель від OpenAI у своїх застосунках із підтримкою ШІ. З'явився "маршрутизатор моделей", щоб ви могли гарантувати, що для завдання або запиту використовується потрібна версія мовної моделі.

Нагадаємо, компанія OpenAI презентувала GPT‑5 – найновішу і найпотужнішу версію свого штучного інтелекту. Модель об’єднує найкращі функції попередників і пропонує нові можливості в написанні текстів, програмуванні, медицині, візуальному розпізнаванні та логічному мисленні.