Microsoft интегрировала GPT-5: какие возможности получат Copilot и другие сервисы

OpenAI выпустила новую версию своей языковой модели GPT-5 и Microsoft уже интегрировала ее в свои продукты. Обновление коснется многих сервисов, включая Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry и GitHub Copilot.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сайт Microsoft.

Microsoft отмечает, что модель GPT-5 прошла строгие тесты безопасности и показала один из самых высоких профилей защиты от вредных атак. Новые возможности уже доступны всем пользователям, разработчикам и корпоративным клиентам.

Возможности GPT-5

Благодаря интеграции с GPT-5 корпоративные и обычные пользователи Microsoft Copilot и Microsoft 365 Copilot теперь могут автоматически использовать новые возможности ИИ для сложных и повседневных задач. Благодаря встроенному маршрутизатору система автоматически предоставляет самые мощные возможности ИИ, помогая эффективно решать сложные проблемы и получать быстрые и креативные ответы на повседневные запросы.

Microsoft 365

Обновление до GPT-5 значительно расширяет возможности Microsoft 365 Copilot. ИИ теперь более эффективно справляется со сложными вопросами и лучше поддерживает длинные диалоги, учитывая контекст разговора. Корпоративные клиенты смогут использовать эти усовершенствования для анализа документов и электронной почты, повышая свою производительность.

Кроме того, GPT-5 будет доступен в Microsoft Copilot Studio, что позволит создавать более сложные и функциональные агенты для автоматизации бизнес-процессов.

Copilot

Microsoft Copilot получил обновление в GPT-5. Это означает, что теперь каждый может бесплатно воспользоваться новым "умным режимом", чтобы эффективнее справляться с повседневными задачами – от поиска ответов на сложные вопросы до превращения идей в изображение.

Отмечается, что GPT-5 также без проблем обрабатывает большие скриншоты с табличными данными, что являлось проблемой для предыдущих версий Copilot.

Доступ к GPT-5 предоставляется бесплатно для пользователей Microsoft Copilot на платформах Windows, Mac, Android, iOS, а также на веб-версии через copilot.microsoft.com.

GPT-5 для разработчиков

Языковая модель GPT-5 добавлена во все платные тарифы GitHub Copilot, а значит, уже сейчас можно оценить, насколько хорошо новинка справляется с написанием кода. Модель GPT-5 существует в четырех вариантах (gpt-5, gpt-5-mini, gpt-5-nano и gpt-5-chat), и они значительно отличаются между собой с точки зрения логики и качества кода. GPT-5 предназначена для решения логических и многошаговых задач, в то время как GPT-5-chat подойдет для корпоративных приложений с мультимодальными диалогами с учетом контекста.

Также Microsoft добавила GPT-5 в Azure AI Foundry. Теперь разработчики могут использовать флагманскую модель от OpenAI в своих приложениях с поддержкой ИИ. Появился "маршрутизатор моделей", чтобы вы могли гарантировать, что для задания или запроса используется нужная версия языковой модели.

Напомним, компания OpenAI презентовала GPT‑5 – самую новую и мощную версию своего искусственного интеллекта. Модель объединяет лучшие функции предшественников и предлагает новые возможности в написании текстов, программировании, медицине, визуальном распознавании и логическом мышлении.