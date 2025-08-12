Сэм Альтман объявил изменения в ChatGPT после шквала критики и массовых угроз отмены подписок

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во вторник подтвердил, что в ChatGPT произойдут большие изменения. Причина – волна недовольства после запуска GPT-5. На прошлой неделе компания презентовала свою новую языковую модель, но реакция была далека от восторга: соцсети взорвались сообщениями платных пользователей, которые угрожали массово отменить подписки из-за резких изменений в сервисе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его сообщение в Х.

Что именно возмутило пользователей

После запуска GPT-5 с интерфейса исчез выбор моделей, к которому привыкли пользователи. Ранее в ChatGPT Plus можно было переключаться между:

стандартные модели GPT для быстрых и простых запросов;

моделями для сложных логических задач (o3, o4 mini), которые были идеальны для расчетов, многошаговых объяснений и стратегического анализа;

GPT-4o — сбалансированная модель с хорошей скоростью и креативностью.

После релиза GPT-5 все это было убрано, и пользователи остались с единственной моделью, которая, по их словам:

давала более короткие и менее детализированные ответы;

звучало "холоднее" и менее эмпатийно, без эмоциональной глубины предыдущих версий;

иногда игнорировала сложные запросы или упрощала их к поверхностным ответам;

имела сниженный объем доступных запросов по сравнению с предыдущим тарифом.

В соцсетях появились посты со сравнениями: скриншоты ответов GPT-4 и GPT-5, где новая модель выглядела менее полезной для творческих задач, журналистики, кодирования и научных объяснений. Особо остро реагировали те, кто использовал ChatGPT в работе, ведь для них потеря возможности выбора оптимальной модели стала ударом по производительности.

Что пообещал Сэм Альтман

После волны критики OpenAI начала активно действовать: вернула GPT-4o для платных пользователей и заявила, что планирует увеличить доступ к GPT-5 Thinking с 200 запросов в неделю (на момент запуска) до 3000 запросов в неделю для пользователей Plus.

В своем сообщении в X Сэм Альтман прямо заявил: "Мы сделаем так, чтобы нынешние платные пользователи ChatGPT получали больше общего доступа, чем имели в GPT-5".

Он также подчеркнул, что OpenAI повысит качество бесплатного тарифа ChatGPT, чтобы даже те, кто не платит, почувствовали улучшение скорости и качества ответов. Детали относительно конкретных изменений в бесплатной версии пока нет, но внутри компании это называют "существенным апгрейдом".