Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сэм Альтман объявил изменения в ChatGPT после шквала критики и массовых угроз отмены подписок

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во вторник подтвердил, что в ChatGPT произойдут большие изменения. Причина – волна недовольства после запуска GPT-5. На прошлой неделе компания презентовала свою новую языковую модель, но реакция была далека от восторга: соцсети взорвались сообщениями платных пользователей, которые угрожали массово отменить подписки из-за резких изменений в сервисе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его сообщение в Х.

Что именно возмутило пользователей

После запуска GPT-5 с интерфейса исчез выбор моделей, к которому привыкли пользователи. Ранее в ChatGPT Plus можно было переключаться между:

  • стандартные модели GPT для быстрых и простых запросов;
  • моделями для сложных логических задач (o3, o4 mini), которые были идеальны для расчетов, многошаговых объяснений и стратегического анализа;
  • GPT-4o — сбалансированная модель с хорошей скоростью и креативностью.

После релиза GPT-5 все это было убрано, и пользователи остались с единственной моделью, которая, по их словам:

  • давала более короткие и менее детализированные ответы;
  • звучало "холоднее" и менее эмпатийно, без эмоциональной глубины предыдущих версий;
  • иногда игнорировала сложные запросы или упрощала их к поверхностным ответам;
  • имела сниженный объем доступных запросов по сравнению с предыдущим тарифом.

В соцсетях появились посты со сравнениями: скриншоты ответов GPT-4 и GPT-5, где новая модель выглядела менее полезной для творческих задач, журналистики, кодирования и научных объяснений. Особо остро реагировали те, кто использовал ChatGPT в работе, ведь для них потеря возможности выбора оптимальной модели стала ударом по производительности.

Что пообещал Сэм Альтман

После волны критики OpenAI начала активно действовать: вернула GPT-4o для платных пользователей и заявила, что планирует увеличить доступ к GPT-5 Thinking с 200 запросов в неделю (на момент запуска) до 3000 запросов в неделю для пользователей Plus.

В своем сообщении в X Сэм Альтман прямо заявил: "Мы сделаем так, чтобы нынешние платные пользователи ChatGPT получали больше общего доступа, чем имели в GPT-5".

Он также подчеркнул, что OpenAI повысит качество бесплатного тарифа ChatGPT, чтобы даже те, кто не платит, почувствовали улучшение скорости и качества ответов. Детали относительно конкретных изменений в бесплатной версии пока нет, но внутри компании это называют "существенным апгрейдом".

Автор:
Кейт Щеглова